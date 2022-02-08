تراجع سعر طن السكر الأبيض 50 جنيهًا

تراجعت أسعار السكر لدى تجار الجملة في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-2-2022، بينما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الحفاظ على نفس قيمتها السعرية، أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) تباينًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الثلاثاء في بورصة نيويورك، بينما تراجعت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) في بورصة لندن.

وتراجع سعر طن السكر الأبيض بنحو 50 جنيهًا، لينخفض سعر الطن إلى 10,150 جنيه ،بينما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 9,500 جنيه ،كما استقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 9,750 جنيهًا، بعدما صعدت أسعار النشا الغذائي، بمقدار 150 جنيهًا، الأربعاء الماضي.



سعر السكر للمستهلك

وتراوح سعر كيلو السكر للمستهلك ما بين 10 : 11 جنيهًا.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

تباينت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، حيث استقر عقد مارس عند 18.05 سنتًا للرطل، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

بينما تراجع عقد مايو بنسبة 0.06%، ليسجل 17.69 سنتًا للرطل أي بمقدار انخفاض 0.01 سنتًا.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيها للطن ليصل إلى 810 بدلًا من 720 جنيها للطن.

كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.