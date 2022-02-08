الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع سعر طن السكر الأبيض 50 جنيهًا

السكر
السكر

تراجعت أسعار السكر لدى تجار الجملة في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8-2-2022، بينما واصلت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي الحفاظ على نفس قيمتها السعرية، أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) تباينًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الثلاثاء في بورصة نيويورك، بينما تراجعت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) في بورصة لندن.

وتراجع سعر طن السكر الأبيض بنحو 50 جنيهًا، لينخفض سعر الطن إلى 10,150 جنيه ،بينما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن 9,500 جنيه ،كما استقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 9,750 جنيهًا، بعدما صعدت أسعار النشا الغذائي، بمقدار 150 جنيهًا، الأربعاء الماضي.


سعر السكر للمستهلك
وتراوح سعر كيلو السكر للمستهلك ما بين 10 : 11 جنيهًا.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك
تباينت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، حيث استقر عقد مارس عند 18.05 سنتًا للرطل، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

بينما تراجع عقد مايو بنسبة 0.06%، ليسجل 17.69 سنتًا للرطل أي بمقدار انخفاض 0.01 سنتًا.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيها للطن ليصل إلى 810 بدلًا من 720 جنيها للطن.

كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

وزارة التموين قصب السكر وزارة التموين والتجارة الداخلية البورصات العالمية أسعار السكر التجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة سعر طن السكر الأبيض أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي لعقود الآجلة للسكر الخام شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر أسعار الجلوكوز لسكر الأبيض في بورصة لندن أسعار العقود الآجلة للسكر أسعار العقود الآجلة للسكر الخام سعر طن السكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسريًا من منازلهم

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

«طلعوني».. والد ريان يكشف آخر كلمات «طفل البئر»

نتيجة 3 اعدادي أزهر| نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2022 على بوابة الأزهر الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال

صحيفة عمانية: القضية الفلسطينية المحرك الأساسي للأزمات بالمنطقة

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس