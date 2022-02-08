الثلاثاء 08 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تعتزم إرسال مساعدات غذائية وإنسانية لميانمار بـ18.5 مليون دولار

ميانمار
ميانمار

تعتزم اليابان إرسال ما قيمته 18.5 مليون دولار من المساعدات الغذائية والإنسانية الأخرى إلى ميانمار.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية هياشي يوشيماسا قوله، إن اقتصاد ميانمار لا يزال راكدا منذ استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي، مشيرا إلى أن المواطنين يكافحون أكثر من أجل كسب عيشهم.

وأضاف هياشي أن الأوضاع الإنسانية في ميانمار تتدهور، مشيرا إلى أن اليابان ستقف بقوة إلى جانب شعب ميانمار وستواصل بنشاط تقديم المساعدات الإنسانية التي ستصل إلى المحتاجين.

وتخطط اليابان لإرسال إمدادات غذائية طارئة من خلال المنظمات الدولية وهناك حاجة إلى الأموال للمساعدة في إنقاذ حياة النساء والأطفال واتخاذ تدابير للوقاية من عدوى فيروس كورونا بين النازحين واللاجئين.

طوكيو ميانمار اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس.. وكيفية قراءة ألوان النتائج

اكتشاف مذهل.. العثور على تمثال مصرى قديم مصنوع من البرونز فى سقارة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

استعلم عن نتيجة أولى ثانوى الترم الأول 2022 بالتقديرات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 8-2-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

منظمة العفو الدولية والجرائم الإسرائيلية

القس ثروت ثابت

القيمة المفقودة - الالتزام

بسنت حسن

السينما والمقاصد الشرعية

حسين دعسة

حيلة ذكية.. فهم كيف يدمر الإنسان ذاته..!

الحسين عبدالرازق

الدرس المستفاد في موضوع الست وداد!

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عمانية: القضية الفلسطينية المحرك الأساسي للأزمات بالمنطقة

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي