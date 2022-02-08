واشنطن: نتوقع مواصلة الحوار مع موسكو بعد الحصول على ردها

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتوقع مواصلة الحوار مع موسكو حول الضمانات الأمنية بعد الحصول على ردها على ما قدمته لها واشنطن من أفكار ردا على المقترحات الروسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "رؤيتنا تتمثل في أنه ما أن يتم تسليمه (الرد)، سيكون الجانب الروسي مستعدا للهجمات الدبلوماسية الجديدة، ولكن من الضروري أولا، كما قلت، الحصول على الرد".

وأضاف برايس أن ذلك لم يحدث بعد.

وأشار إلى أن وفدا أمريكيا يزور حاليا أوروبا لتنسيق الجوانب الفنية للرد الغربي على التصعيد المحتمل في أوكرانيا.

وأوضح أن الفريق الأمريكي الذي يضم ممثلين من مختلف الهيئات والوزارات "يعقد لقاءات مع الشركاء لتنسيق الجوانب الفنية من الإجراءات التي قد نلجأ إليها في حال تطور الأوضاع وفق السيناريو السلبي".

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير "لهجوم عسكري" على أوكرانيا وحذرت من استفزازات كييف في دونباس.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التوصل إلى اتفاق في المحادثات النووية الإيرانية في فيينا أصبح "في متناول اليد"، لكن يجب استكمال الاتفاق بسرعة لأن طهران "تطور قدراتها النووية".

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "هناك اتفاق محتمل يتطرق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يبرم في الأسابيع المقبلة، فإن التقدم النووي الإيراني المستمر سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم عام 2015) مستحيلة"، مشددا على أن إحراز تقدم في المفاوضات "أمر ملحّ".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أنه بعد توقف قصير، ستستأنف الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) غدا 8 فبراير.

وتهدف المباحثات، التي يشارك الاتحاد الأوروبي فيها كوسيط، بين إيران من جهة وفرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين من جهة أخرى لإعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق ورفع عقوباتها المفروضة على إيران بشرط التزام الأخيرة بالاتفاقية بعد أن تراجعت عنها إثر انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منها في عام 2018.