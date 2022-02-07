الثلاثاء 08 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنان جرير منصور بعد صراع مع المرض

جرير
جرير

توفى منذ قليل، الفنان القدير جرير منصور بعد صراع مع المرض .

وأعلن الفنان هيثم سعيد وفاته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب نشره لصورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلًا: «توفى إلى رحمه الله الفنان-مهندس/ جرير منصور واللي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفره.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جداً عالمستوى الشخصي. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفره».

يذكر أن آخر أعمال جرير منصور هو مشاركته بدور «والد ورد» في مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2018، بطولة الفنانة اللبنانية نور، محمد رياض، حسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

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