لقاءات البنك الإسلامي وارتفاع التبادل التجارى مع العرب.. حصاد نشاط «التخطيط»

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك، وذلك في بداية زيارتها لمقر البنك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكان اللقاء بحضور الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، والأستاذ كمال نصر المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.

https://www.dostor.org/3707156

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك، وذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

https://www.dostor.org/3707342

شهدت حركة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية نموا ملحوظا إلى حدود 5.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 400 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3707743

بدأت لجان تفتيش ميدانية على مستوى الجمهورية عملها فى متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، مع تحرير عقوبات مالية ضد المنشآت المخالفة لأحكام القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٢.

https://www.dostor.org/3707854



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005، وتحتفل به أكثر من 100 دولة حول العالم في ثاني ثلاثاء من شهر فبراير من كل عام، وذلك بغرض تشجيع التواصل والاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة، خاصة الفئة المستهدفة من الأطفال والشباب، وهي إحدى مبادرات مشروع الاتحاد الأوروبي (Safe Border Project) والذي ترعاه شبكة (Insafe) ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان "كل المرح والألعاب.. اكتشف الاحترام والعلاقات عبر الإنترنت".

https://www.dostor.org/3707353

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي مسجلة 82.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 59.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.5%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتي 4.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 79.2%.

https://www.dostor.org/3707313