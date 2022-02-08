الثلاثاء 08 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أول زفاف فى العالم بتقنية «ميتافيرس» يجذب آلاف الحضور

أول زفاف فى العالم
أول زفاف فى العالم بتقنية ميتافيرس

حضر أكثر من 3000 ضيف حفل زفاف بالهند الأول بتقنية ميتافيرس وهي تقنية الواقع الافتراضي، الذي استضافه المتزوجون حديثًا الذين أرادوا تجنب قيود فيروس كورونا المستجد في يومهم الكبير.

ميتافيرس عبارة عن نظام أساسي للواقع الافتراضي يستخدم الواقع المعزز، والصور الرمزية ثلاثية الأبعاد ومقاطع الفيديو للتفاعلات الاجتماعية.

تزوج دينيش إس بي 24 عاما وخطيبته جاناغاناندييني راماسوامي، 23 عاما، في حفل تقليدي في ولاية تاميل نادو الجنوبية، ولكن مع اقتصار عدد الضيوف على 100 شخص بسبب الوباء، قرروا عقد استقبالهم في العالم الافتراضي.

انضم غرباء أيضًا إلى الاحتفال الذي وُصف بأنه أول زواج ميتافيرسي في آسيا على الإطلاق، وبدأ في وقت متأخر واستمر قرابة ساعتين، حيث قاموا بإعداد ميتافيرس على شكل Hogwarts للاستقبال بمساعدة من شركة تقنية ناشئة تسمى TardiVerse.

يُظهر مقطع فيديو للحدث الصور الرمزية للزوجين وهما يرتديان ملابس الزفاف التقليدية، قميص أبيض للعريس والساري الأبيض للعروس،  ويقفون على خشبة المسرح بينما تصل الصور الرمزية لضيوفهم لتهنئتهم.

كانت تجربة مثيرة وحضر حفل الاستقبال حوالي 3000 شخص، فقد أمضى القائمون أياما وليالي في إنشاء هذه المساحة ويشعرون بالفخر لأنهم حققوا نجاحًا كبيرًا، كما شارك بعض الضيوف تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر مستخدم تويتر تحت اسم Divit صورًا للحدث مع التعليق: "أخيرًا في حفل زفاف ميتافيرس الأول في آسيا.. تجربة مثيرة للاهتمام"، كما حضر حفل الاستقبال صورة رمزية لوالد العروس الذي توفي في أبريل الماضي.

وقال السيد دينيش قبل الزفاف وفقا لموقع ذا ناشونال: "لم أرغب في إفساد يومي الكبير مع عدد محدود من الضيوف، لذلك فكرت في إقامة حفلة على metaverse ودعوة أشخاص من جميع أنحاء العالم يمكنهم فعليًا الانضمام إلى يومنا الخاص".

وأرسل الزوجان دعوات إلى الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم في شكل رموز غير قابلة للاستبدال ، أو NFTs  محتوى رقمي حصري مرتبط بالتشفير.

ميتافيرس حفل زفاف الهند منزوجون العروس

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وائل لطفي

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