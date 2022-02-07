الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس عباس: القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولن نتخلى عنها

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، أن مدينة القدس هي "عاصمة دولة فلسطين الأبدية"، مشددا على دعم المدينة وصمود أهلها حتى تتحرر من الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس عباس قوله خلال جلسة مسائية للمجلس المركزي الفلسطيني، إنه "ليس لدينا أهم وأعز من القدس، ونوليها كل الاهتمام ويجب اعطاؤها أهمية قصوى فوق إمكاناتنا، ودعم صمود أهلها يشكل أولوية بالنسبة لنا حتى تتحرر من الاحتلال".

وأضاف عباس أن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ولن ولم نتخل عنها، وسنقدم كل الدعم لها ولصمود أهلها.

وبشأن موضوع الأسرى، قال الرئيس عباس "نولي موضوع الأسرى كل الاهتمام البالغ، ولو بقي لدينا قرش واحد سندفعه لهؤلاء الأبطال الذين يجب أن نحميهم ونسمع لأسرهم".

وتابع: "هناك انفجار في السجون بسبب تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاقات التي عقدتها مع قيادات الأسرى، وهم يعيشون ثورة عارمة ضد السجان".

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تقديم الدعم للأسرى من الجميع على المستويين الرسمي والشعبي، باعتبارهم "قضية شعبنا الأولى ولن نتخلى عنهم وسنحميهم".

واستكمل المجلس المركزي اليوم، الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وحل حسين الشيخ عن حركة التحرير الوطني (فتح) بدلا عن الراحل صائب عريقات، ومحمد مصطفى بدلا عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح) بدلا عن تيسير خالد الذي قدم استقالته، بحسب الوكالة.

كما انتخب رمزي خوري رئيسا لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقا للنظام السياسي أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية.

كانت أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني بدأت مساء أمس، الأحد، في مدينة رام الله بالضفة الغربية تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وانتخب المجلس في وقت سابق اليوم، روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينا للسر.

الرئيس الفلسطيني فلسطين الاحتلال مدينة القدس محمود عباس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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