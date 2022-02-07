الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى قنا

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بنزينة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا. 

كان قد تلقى  مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بجوار بنزينة وتم الدفع بسيارات مرفق إسعاف قنا لنقلهم.

وأسفر الحادث عن إصابة" كرم أ"، 38عاما، اشتباه نزيف بالبطن، ومصرع “محمد ع”48 عاما. 

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج.

شخص مصرع حادث انقلاب سيارة الطريق الصحراوي قنا

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