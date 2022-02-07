عصام البرعي يناقش «عظومة» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣ مناقشة رواية «عظومة» للكاتب الروائي عصام البرعي وبحضور الناشر محمد هاشم، والكاتب الناقد عبد الحكم سلمان.

من جانبه، قال الناقد عبد الحكم سليمان: «أرى أن الرواية أضافت جديد ومختلف عبر تطرقها للمأزق الوجَودي الحاد تجاه الواقع عكس التحريض على البهجة الفارغة».

وتابع: «إلى جانب أن بنى الرواية يأتي عبر ١٢ فصلا، بطل الرواية «عظومة» وبطل الظل في كل فصل جزء كبير من تاريخهم».

والغريب أن في أي مكان في الزاوية لم يشر لهزيمة ٦٧، حتى أنه لم ينتبه لحرب ٧٣.

ولفت «سلمان» إلى أن الرواية تكشف عبر رحلة بحث عن «عظومة» واقع ما يجري من تكيف سيء مع الواقع.

من جانبه، قال عصام البرعي إن تأثير هزيمة ٦٧ صعب على الشباب أم يفهموا الكسر اللي جوانا.

وتابع: «نحن الجيل الذي عاش الهزيمة والتي كانت نقلة عشنا الهزيمة وكانت بمثابة انكسار في ٦ ساعات».