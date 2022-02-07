الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» على إحدى المنصات في عيد الحب

البعض لا يذهب للمأذون
البعض لا يذهب للمأذون مرتين

تطرح إحدى المنصات الإلكترونية الفيلم السينمائي الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” للنجم كريم عبد العزيز يوم الاثنين المقبل 14 فبراير بالتزامن مع احتفالات عيد الحب. 

وكانت المنصة قد حصلت على حقوق العرض الحصرية لفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”  عقب رفعه من دور العرض السينمائي خلال الفترة الماضية.

وحقق الفيلم  إجمالي إيرادات بلغت 40 مليون جنيه متفوقا على عدد من الأفلام التي عرضت في نفس التوقيت. 

وعرض  فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين فيما يقرب من 60 دارا للعرض بمحافظات مصر المختلفة ويتركز الفيلم في قاعات سينمات المولات والمراكز التجارية الكبرى حيث يقبل الجمهور على أعمال كريم عبد العزيز.
 ويشارك في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، عدد كبير من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكبير ماجد الكدواني الذي حصل على إشادات رائعة خلال الفترة الماضية، وبمشاركة النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويقدم الفنان كريم عبد العزيز خلال الفيلم شخصية إعلامي ويتطرق العمل الجديد في إطار كوميدي عن المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة للمتزوجين، تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في "الهاردات" الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

يذكر أن بطل الفيلم النجم كريم عبد العزيز يواصل حاليا تصوير دوره ضمن أحداث الموسم الثالث من مسلسل الإختيار والذي قام ببطولة الجزء الثاني منه في موسم رمضان الماضي ويشهد الجزء الثالث عرضا لتضحيات وبطولات رجال الشرطة و الجيش في مواجهة الجماعات الإرهابية كما يتطرق الي عزل محمد مرسي وثورة 30 يونيو ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ البلاد. 

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل الإختيار كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز و المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي. 

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