الحماية المدنية تنقذ شخصًا تعطل به الأسانسير فى الطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، من إنقاذ أحد الأشخاص تعطل به المصعد، بشارع خالد بن الوليد من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها احتجاز أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير بشارع خالد بن الوليد متفرغ من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت القوات من إنقاذ المحتجز وحالته الصحية جيدة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.