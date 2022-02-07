الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية تنقذ شخصًا تعطل به الأسانسير فى الطالبية

الحماية المدنية تنقذ
الحماية المدنية تنقذ شخصًا تعطل به الأسانسير

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، من إنقاذ أحد الأشخاص تعطل به المصعد، بشارع خالد بن الوليد من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها احتجاز أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير بشارع خالد بن الوليد متفرغ من شارع الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت القوات من إنقاذ المحتجز وحالته الصحية جيدة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحماية المدنية الجيزة المصعد شارع خالد بن الوليد شارع الهرم الطالبية

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