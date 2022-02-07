جامعة حكومية تطلب تعيين أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم.. تعرف على الشروط

أعلنت جامعة الأقصر بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن حاجتها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم "أستاذ – أستاذ مساعد – مدرس – مدرس مساعد" بالأقسام المختلفة بكلية الحاسبات والمعلومات، عن طريق التعيين أو النقل والأولوية للنقل طبقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، على أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972مـ بشان تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ويبدأ تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها اعتبارًا من يوم 6-2-2022 حتى 20-2-2022، وفق النموذج المعد لذلك فى حالة التعيين لأول مرة، أما بالنسبة للنقل يشترط بالاضافة الي ما سبق تقديم ما يفيد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة علي النقل معتمدة ومختومة بالنسبة لوظائف (أستاذ - أستاذ مساعد – مدرس) وبالنسبة لوظيفة مدرس مساعد يشترط موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية ورئيس الجامعة.

تقدم الطلبات على استمارة 167 ع .ح باسم الدكتور / عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر اعتباراً من تاريخ الإعلان علي الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولمدة خمسة عشر يوماً ـ وتقدم الطلبات باليد بمقر كلية الحاسبات والمعلومات - إدارة الموارد البشرية وعلى العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة على التقدم للإعلان - ولن يلتفت للطلبات التى ترد قبل الموعد المحدد للإعلان أو بعد إنتهاء فترة التقدم للإعلان أو الطلبات غير المستوفاة - وللاستفسار التواصل مع ادارة الكلية او ادارة التعيينات بجامعة الأقصر.

ويشترط بالنسبة للمتقدم لوظيفة استاذ أن يكون مستوفيًا للشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأن يكون مصرى الجنسية، ومحمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات – الهندسة – العلوم أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة المعلن عنها.

بينما يشترط للمتقدم لوظيفة استاذ مساعد أن يكون حاصلًا على البكالريوس بتقدير عام جيد على الأقل، الحصول على درجة الدكتوراه من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات – الهندسة – العلوم أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهلة لشغل الوظيفة المعلن عنها، وأن يكون قد مضت على حصوله على درجة الدكتوراه خمس سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالريوس أو ما يعادلها، وأن يشترط فى المتقدم لشغل وظيفة استاذ مساعد أن يكون قد تم ترقيته بالفعل من اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين والأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات وأن تكون مختومة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويشترط بالنسبة للمتقدم لوظيفة مدرس الآتى: أن يكون حاصلًا على البكالريوس بتقديم عام جيد على الأقل، وأن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من إحدى كليات الحاسبات والمعلومات – الهندسة – العلوم، أو ما يعادلها بإحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة المعلن عنها، وأن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالريوس.

كما يشترط أن يكون قد مضت على حصوله على درجة الدكتوراه عشر سنوات على الأقل وأن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالريوس أو ما يعادلها، مع توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس "اجتياز المقابلة الشخصية"، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل فى جهة حكومية أو تقديم إقرار كتابى بعدم العمل فى حالة عدم العمل.

أما عن الأوراق المطلوبة فهى: السيرة الذاتية للمتقدم، أصل شهادة البكالريوس + شهادة الماجستير + شهادة الدكتوراه، أصل شهادة تقديرات السنوات الدراسية، عدد 4 نسخ من كل من رسالة الماجستير والدكتوراه، عدد 4 نسخ من الأبحاث المنشورة للمتقدم، تقديم تقرير اللجنة العلمية الدائمة معتمد ومختوم من المجلس الأعلى للجامعات على ترقيته لوظيفة أستاذ وكذلك تقرير ترقيته لاستاذ مساعد، موافقة جهة العمل للمتقدم للوظيفة إذا كان يعمل فى جهة حكومية أو تقديم إقرار كتابى بعدم العمل، تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبينًا أسباب إنهاء الخدمة "إن وجدت"، صورة بطاقة الرقم القومى، الموقف من التجنيد للذكور، عدد 6 صور شخصية، شهادة الميلاد المميكنة، صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة الأقصر، والخبرات التدريسية السابقة ومدتها معتمدة من إحدى كليات الجامعات المعترف بها، والمؤتمرات العلمية.