الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: توجيه رئاسى بوضع دليل استرشادى موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق، سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذا بشكل تدريجي بالنسبة للمدن القائمة بالفعل، مؤكداً سرعة الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية.  

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقرر اللجنة المشكلة لهذا الشأن، أنه تم التعاون بين الوزارة ووزارة الإسكان بشأن كود البناء الموحد، ليشمل كل ما يتعلق بالبنية المعلوماتية، والذي يتم مراجعته من أجل تضمينه في الدليل الاسترشادي المطلوب، ويتم حالياً التنسيق مع باقي الوزارات بشأن المرافق الأخرى.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما توصلت إليه جهود إعداد الدليل الاسترشادي الموحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، الذي يتم العمل على صياغته، وتمت الإشارة إلى دراسة عدد من التجارب الناجحة المطبقة في عدد من البلدان لمثل هذا الدليل الموحد، والتأكيد على أهمية الاستفادة من تلك التجارب الدولية في وضع مرجع مشابه يتم إعداده من خلال عدد كبير من الخبراء والاستشاريين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية سواء المخططة، أو المنفذة، بحيث يضم أكواد المدن الذكية، ليكون مرجعاً موحداً وشاملاً على مستوى البنية التحتية، أو الإنشاءات، أو التخطيط العمراني، وإدارة الموارد، ليتم تطبيقه والاعتماد عليه في تنفيذ أعمال المشروعات القومية أو الخاصة، بما يضمن تنميط ونمذجة المشروعات والخدمات والمرافق للدولة بالكامل.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد معيط وزير المالية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

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