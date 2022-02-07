الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام ثانى معاملات الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تراجعت أسهم و مؤشرات البورصة بنحو حاد ، لدى إغلاق تعاملات اليوم الإثنين – ثانى تعاملات الأسبوع ، مدعومة باستمرار عمليات البيع المكثفة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الأجنبية  على غالبية أسهم السوق ، تلك التى قابلتها قوى شرائية من قبل المصريين و المتعاملين العرب .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو  3.6 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 748.4 مليار جنيه.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة " اى جى اكس30 " بنسبة بلغت 1.21 % ، بما يعادل 141  نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 11548.61 نقطة ، كما هبط المؤشر الثانوى " اى جى اكس30 " بنسبة بلغت 84. 0 % ، بما يعادل 18.25  نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 2155.93 نقطة ، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100 متساوي الاوزان " الذي هبط بنسبة بلغت 87. 0 % ، بما يعادل 27.8  نقطة خسارة ، لينهى تعاملاته عند مستوى 3184.78 نقطة ، وسط تحسن فى قيم وأحجام التعاملات التى اقتربت من المليار جنيه على الأسهم ، وذلك بالتعامل على نحو 348 مليون ورقة مالية ، تمت من خلال تنفيذ حوالي  35.3 ألف صفقة بيع و شراء .

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