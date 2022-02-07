قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 .. وموعد الشهر الكريم

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 من الكلمات البحثية التي زادت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة وذلك مع بداية شهر رجب الحالي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز الأعمال الدرامية التي بدأ بالفعل تصويرها للعرض في الموسم الرمضاني المقبل وموعد الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية.

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022

بدأت بالفعل شركات الإنتاج الفني في تصوير الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل وذلك للانتهاء منها قبل انطلاق الشهر الكريم ولعل من أبرز تلك المسلسلات ما يلي :-



مسلسل الاختيار 3

ويتشوق الجمهور المصري والعربي لمشاهدة الموسم الثالث من مسلسل الاختيار الذي يحكي عن بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خاصة عقب نجاح الموسمين الأول والثاني.

وتعاقدت بالفعل شركة سينرجي للإنتاج الفني مع الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز للقيام بدور البطولة في هذا الموسم.



مسلسل المداح

يستثمر الفنان حمادة هلال نجاح مسلسل المداح الذي لاقى استحسان الجمهور خلال رمضان الماضي ليبدأ تصوير الجزء الثاني الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل وتدور أحداثه حول صابر مدرس اللغة العربية والدين في أحد مدارس الأرياف والذي يرزقه الله بهبه ربانية تمكنه من الشعور بالغيبيات والتي يفت بها ويتعاون مع المخالفين للقانون.

مسلسل الكبير أوي

بدأ الفنان أحمد مكي في تصوير الجزء السادس من مسلسله الناجح الكبير أوي الذي شهد نسب مشاهدة عالية خلال المواسم السابقة وتم اختيار الفنانة رحمة أحمد للقيام بدور هنية بدلا من الفنانة دنيا سمير غانم والتي اعتذرت بسبب حزنها على والديها وفترة الحداد.

المسلسل يدور في إطار كوميدي عن أشقاء يتعرضون لموقف مختلفة وفقا لشخصية كل منهم.



مسلسل نيوتيرن

بدأت بالفعل أسرة مسلسل نيوتيرن في التصوير عقب اختيار الأماكن المناسبة للمشاهد المسلسل بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنانة نورهان والفنان توقيف عبد الحميد الذي يعود عقب غياب دام أكثر من 12 عام عن للدراما الرمضانية.



موعد شهر رمضان المبارك 2022

تبدأ قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 في العرض خلال الموسم الجديد الذي يبدأ في 2 إبريل المقبل والذي يتميز بعرض وليمة ضخمة من الأعمال الدرامية المميزة بالإضافة إلى البرامج الترفيهية ذات الطابع الكوميدي مثل برامج رامز جلال الذي يستضيف نجوم الفن والرياضة والغناء في مصر والوطن العربي وعمل مقلب فيهم.