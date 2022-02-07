الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 .. وموعد الشهر الكريم

مسلسلات رمضان 2022
مسلسلات رمضان 2022

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 من الكلمات البحثية التي زادت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة وذلك مع بداية شهر رجب الحالي.

يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز الأعمال الدرامية التي بدأ بالفعل تصويرها للعرض في الموسم الرمضاني المقبل وموعد الشهر الكريم وفقا للحسابات الفلكية.

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022

بدأت بالفعل شركات الإنتاج الفني في تصوير الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل وذلك للانتهاء منها قبل انطلاق الشهر الكريم ولعل من أبرز تلك المسلسلات ما يلي :-


مسلسل الاختيار 3

ويتشوق الجمهور المصري والعربي لمشاهدة الموسم الثالث من مسلسل الاختيار الذي يحكي عن بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خاصة عقب نجاح الموسمين الأول والثاني.

وتعاقدت بالفعل شركة سينرجي للإنتاج الفني مع الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز للقيام بدور البطولة في هذا الموسم.


مسلسل المداح

يستثمر الفنان حمادة هلال نجاح مسلسل المداح الذي لاقى استحسان الجمهور خلال رمضان الماضي ليبدأ تصوير الجزء الثاني الذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل وتدور أحداثه حول صابر مدرس اللغة العربية والدين في أحد مدارس الأرياف والذي يرزقه الله بهبه ربانية تمكنه من الشعور بالغيبيات والتي يفت بها ويتعاون مع المخالفين للقانون.

مسلسل الكبير أوي

بدأ الفنان أحمد مكي في تصوير الجزء السادس من مسلسله الناجح الكبير أوي الذي شهد نسب مشاهدة عالية خلال المواسم السابقة وتم اختيار الفنانة رحمة أحمد للقيام بدور هنية بدلا من الفنانة دنيا سمير غانم والتي اعتذرت بسبب حزنها على والديها وفترة الحداد.

المسلسل يدور في إطار كوميدي عن أشقاء يتعرضون لموقف مختلفة وفقا لشخصية كل منهم.


مسلسل نيوتيرن

بدأت بالفعل أسرة مسلسل نيوتيرن في التصوير عقب اختيار الأماكن المناسبة للمشاهد المسلسل بطولة الفنانة ريهام حجاج والفنانة نورهان والفنان توقيف عبد الحميد الذي يعود عقب غياب دام أكثر من 12 عام عن للدراما الرمضانية.

موعد أول أيام شهر رمضان 2022.. وعدد ساعات الصيام


موعد شهر رمضان المبارك 2022

تبدأ قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 في العرض خلال الموسم الجديد الذي يبدأ في 2 إبريل المقبل والذي يتميز بعرض وليمة ضخمة من الأعمال الدرامية المميزة بالإضافة إلى البرامج الترفيهية ذات الطابع الكوميدي مثل برامج رامز جلال الذي يستضيف نجوم الفن والرياضة والغناء في مصر والوطن العربي وعمل مقلب فيهم.

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2022 مسلسلات شهر رمضان شهر رمضان رمضان رمضان 2022 الموسم الرمضاني الأعمال الدرامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحديث بالقوة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

الآلاف يودعون الطفل المغربى ريان في مسقط رأسه (صور)

من المشرحة للمقابر.. خروج جثتى سيدة وابنتها من ضحايا مذبحة الزمالك

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

«المتحدة» تحصل على حقوق بث مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم على ONTIME SPORTS

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

عبدالوهاب داود

نعم هناك أمل

محمد العسيري

والجماد أيضًا يهتف.. يا حبيبتى يا مصر

ماجد حبته

مصر والسنغال.. قبل المباراة

د. منى حلمى

ركلات ترجيح مصر فى ملعب الكورة وملعب الحضارة

علي سعدة

ضرب الزوجة.. الرأي والرأي الآخر

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟