6 أبريل.. محاكمة عامل أمن قتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عامل أمن بشركة، قتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض على إثر خلافات زوجية سابقة بينهما، في القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان للجلسة 6 أبريل 2022.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين رأفت أبو العلا ومحمد شرف الدين ومحمود محمد عبدالمنعم وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم “عمر. ص”، عامل أمن بشركة حماية بالقرية الذكية بالمعادي بقتل زوجته المجني عليها رشا كامل شوكت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مغتنما تواجدها بمفردها وما إن أطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلًا اطمئنانها له لقرابتهما فأنقض عليها طعنًا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقًا فحاولت مقاومته إلا أنه أستمر بطعناته حتى طرحها أرضًا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أستخدمها قي التعدي على المجني عليها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

الشهود

وشهد “حمادة. ص”، 30 سنة، بائع بمحل عطارة يشهد بأنه أثناء تواجده بمحل عمله أبلغ من الطفل إسلام كرم بقيام شقيقه المتهم بقتل زوجته المجني عليها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" انتقامًا منها على إثر مشادات كلامية سابقة بينهما فتوجه لمحل الواقعة فأبصرها مسجاة علي ظهرها غارقة في دمائها.

وشهد “منصور. ص”، 24 سنة، بائع مكرونة بأنه فور أدائه للصلاة أبلع بقيام شقيقه المتهم بقتل المجني عليها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" إلى أن خارت قواها ولفظت أنفاسها على إثر مشادات كلامية سابقة بينهما فتوجه لمحل الواقعة فأبصرها مسجاة علي ظهرها غارقة في دمائها.

الشاهد الثالث رائد شرطة معاون مباحث قسم حلوان بأن تحرياته السرية توصلت إلى اعتزام المتهم إزهاق روح المجني عليها انتقاما منها علي اثر خلافات سابقة بينهما تطورت لمشاحنة في نفس المتهم فأعد لذلك مخططا وأنفذه بأن أعد له سلاحًا أبيضًا "سكين" وتربص بالمجني عليها من خلف باب مسكنه قرابة الأسبوعين منتظرا تواجدها بمفردها حتى ينفذ مخططه وما إن تهيأ له ما انتظره فخرج من مكمنه مستغلًا اطمئنانها له لقرابتها ومرتديًا زي عمله واهما إياها بتوجيه إلى عمله وما إن ظفر بها فأنقض عليها طعنًا بسلاحه الأبيض المعد مسبقًا بجسدها فحاولت مقاومته إلى أن تلوذ بالفرار حتى تبعها المتهم فجذبها ثانية ليطعنها وصولًا لمقصده من إزهاق روحها حتى طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة ولاذ بالفرار صاعدًا إلى سطح العقار محل الواقعة ملقيًا السلاح الأبيض بذات المكان.