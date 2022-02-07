تجديد حبس قاتل شقيقه الأصغر بالشرقية 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، اليوم الإثنين، تجديد حبس العامل المتهم بقتل شقيقه الأصغر، بطعنه بسلاح ابيض 15 يوما، على ذمة التحقيق.

كان أمن الشرقية، قد تلقى بلاغ من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول سائق مصابا بجرح نافذ في الصدر وأنه لفظ أنفاسه متأثر بإصابته.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه من قرية طحلة بردين مركز الزقازيق وأن مرتكب الواقعة شقيقة الأكبر العامل بالعاشر وأنه توجد خلافات بينهما بسبب لهو الأطفال ومشاجرة زوجاتهما، وأنه في يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بين الشقيقين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الشقيق الأكبر بطعن شقيقة الأصغر بطعنة بسلاح أبيض أودى بحياته وفر هاربا.

وتم القبض عليه وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق ووجهت تهمه القتل العمد له وقررت حبسه مع التجديد.