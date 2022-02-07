الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عدم النقد الذاتي أبرزها..7 علامات تدلك أن طفلك لا يشعر بالأمان

طفلك لا يشعر بالأمان
طفلك لا يشعر بالأمان

يمكن أن يكون انعدام الأمن نتيجة لعوامل مختلفة يمكن إرجاعها إلى الطفولة أو السنوات التكوينية للفرد، وهنا  تلعب العائلة والأصدقاء والمناطق المحيطة دورًا مهمًا في تحديد انعدام الأمن، لدي الأطفال، والشعور بالأمان من أعظم الأشياء التي  يجب أن نربي الأطفال عليها.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ times of india ”علامات تدل على أنك تقوم بتربية طفل غير آمن ومن أبرزها.

- علامات انعدام الأمن لدى الأطفال

من المهم أن تفهم ومعرفة ما إذا كنت تقوم بتربية طفل لا يشعر بالأمان، حتى تتمكن من مساعدته في التغلب على انعدام الأمن.

1- النقد الذاتي

لن يترك طفلك أي فرصة لانتقاد نفسه، في حالة إذا كان يعاني من انعدام الأمن، لذا يجب التأكد من ملاحظته للأشياء والتعامل مع الآخرين.

2- يشك في نفسه 

عدم الأمان يؤدي إلى الشكوك، فنادرًا ما يشعر الطفل بالثقة في نفسه وقدراته إذا كان غير آمن.

3- عد الإخفاقات

إذا كان طفلك يحسب إخفاقاته بدلاً من حساب نجاحاته، فهذه علامة مؤكدة على انعدام الأمن بالنسبة له.

4- المقارنة مع الآخرين

سيقارن الطفل غير الآمن نفسه دائمًا بالأطفال من حوله ، وغالبًا ما يقرر قيمته على أساس هذه المقارنات التي لا صحة لها لذلك علي الآباء الحرص والانتباه إلى ذلك.

5- عدم الثقة

توصف الصفات الخجولة وقلة الثقة وغيرها من السمات باسم "الخجل"، عند الأطفال غير الآمنين يفتقرون إلى الثقة لتقديم أنفسهم في المواقف الاجتماعية.

 6- ثقة مفرطة مزيفة 

في بعض الأحيان يظهر انعدام الأمن في شكل ثقة مفرطة، وغالبًا ما يهاجم الأشخاص غير الآمنين الآخرين من أجل الشعور بالرضا عن أنفسهم.

7- الإسقاط

يُعد توقع حالات عدم الأمان من أكثر الطرق شيوعًا للتعامل معها، وغالبًا ما يلاحظ الأشخاص غير الآمنين نقاط ضعفهم في الآخرين.

تلعب العائلة والأصدقاء المناطق المحيطة انعدام الأمن عظم الأشياء نربي الأطفال عليها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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