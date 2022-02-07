محافظ سوهاج: الانتهاء من 73 مدرسة جديدة توفر 913 فصلًا

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن الانتهاء من إنشاء 73 مدرسة جديدة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالـ7 مراكز المستهدفة بنطاق المحافظة، توفر 913 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية 362 مليونا و800 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية.

وقال محافظ سوهاج إن إجمالي عدد المدارس المدرجة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى سوهاج يبلغ 125 مدرسة موزعة على مختلف المراكز، تم الانتهاء من 73 منها، وجار العمل بباقي المدارس بنسب تنفيذ مختلفة.

من جانبه، أوضح المهندس سيد أبوعقيل، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن المدارس التي تم الانتهاء منها تشمل "19 مدرسة بمركز البلينا، تضم 222 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 83 مليونًا و980 ألف جنيه، و17 مدرسة بمركز جرجا، تضم 197 فصلا، بتكلفة 75 مليونا و920 ألف جنيه، وعدد 11 مدرسة بمركز المنشاة، تضم 144 فصلا، بتكلفة 53 مليونا و860 ألف جنيه، و7 مدارس بمركز المراغة، تضم 82 فصلا، بتكلفة 32 مليونا و910 آلاف جنيه، و7 مدارس بمركز طما، تضم 96 فصلا بتكلفة 50 مليونا و180 ألف جنيه، و5 مدارس بمركز ساقلتة، تضم 76 فصلا، بتكلفة 29 مليونا و780 ألف جنيه، و7 مدارس بمركز دار السلام، تضم 96 فصلا دراسيا، بتكلفة 36 مليونا و140 ألف جنيه.

كما عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث تفعيل خدمة شهادة مطابقة أعمال البناء لتوصيل المرافق للعقارات كأحد شروط إصدار التراخيص وتوصيل المرافق ضمن اشتراطات البناء الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في هذا الشأن، بحضور اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد هشام محمد عبدالوهاب، والعميد أسامة رشاد، مسئولي وحدة التراخيص بالقوات المسلحة، ونورهان صلاح مدير عام إدارة التخطيط العمراني، والدكتور عمر ممدوح مشرف عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، ومديري الإدارات الهندسية، بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية تلافي أية معوقات للعمل، وحل جميع المشكلات المتعلقة بتفعيل خدمة طلب شهادة المطابقة لتوصيل المرافق، لافتا إلى اهتمام الدولة بالوصول إلى أفضل السبل لضبط منظومة العمران، واستخراج التراخيص، للقضاء على البناء العشوائي، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين لتنظيم الشكل العام للمباني بكافة المحافظات ومن ضمنها محافظة سوهاج.

وناقش الاجتماع المستندات المطلوبة للحصول على خدمة شهادة المطابقة لتوصيل المرافق، ومنهجية العمل الخاصة بالخدمة، وتناول الاجتماع شرحًا للنموذج الاسترشادي لطلب شهادة مطابقة المستندات، كما استعرض مديرو المراكز التكنولوجية بعض معوقات العمل، والمقترحات اللازمة لتلافي تلك المعوقات وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة للمواطنين.

ووجه "القاضي" بضرورة توعية المواطنين بالمستندات المطلوبة لاستخراج تلك الشهادة، وأهمية استكمال جميع البيانات قبل التسجيل للحصول على شهادة المطابقة.