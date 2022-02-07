تخليدًا له.. طفلة في الصف الخامس الابتدائي ترسم لوحة بالرصاص للطفل «ريان»

قالت الطفلة شهد رضا المهدي، البالغة من العمر 11 عامًا انا كنت اتابع احداث استخراج الطفل “ريان” من البئر الذي سقط فيه على عمق 32 متر في شمال المغرب، مع والدتي ووالدي وكنت دائمًا ادعوا له أن الله يخرجه من البئر سالمًا ويعود إلى والده، ولكن عندما خرج وعلمت خبر وفاته قمت برسم له لوحه بالقلم الرصاص تخليدًا بما فعله من تعاطف الملايين معه والدعاء له بالنجاة من داخل البئر.

وأضافت شهد أنها في الصف الخامس الابتدائي، وأنها تأثرت بأحداث “ريان” الذي ظل في البئر لمدة تجاوزت أكثر من 4 ايام في ظروف سيئة وهو يصارع الموت بسبب الإصابات البالغة التي تسببت له اثر سقوطه من ارتفاع 32 مترًا داخل الحفرة العميقة وظل بها عدة ساعات في ظلام كاحل.

وأكدت شهد، أن هذا الحدث جاء لتوحيد قلوب العرب على حب الطفل ريان والدعاء له بأن الله يخرجه سالمًا معافى ويرده إلى والديه، مشيرة إلي أنها شعرت بحالة من الأمل واليأس عندما أخرج من البئر والإعلان بعدها بدقائق عن الوفاة، ويجب على الأمة العربية أن يتحدوا معا يدا بيدا في جميع الأمور كما حدث ووقف الجميع للدعاء إلى ريان الذي جاء لتوحيد العرب على قلب رجل واحد وصعد إلى السماء بعد إنهاء المهمة التي كلف بها.

كانت قد فازت شهد في عدد من المسابقات منها بالمركز الأول فى مهرجان الطفل المبدع على مستوى الجمهورية، والمركز الأول فى مسابقة ملتقى كتابنا العرب، كما تم تكريمها من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ومن التوجيه العام للتربية الفنية وتم تكريمها أيضًا من الادارة التعليمية ومن مدرستها وقصر الثقافة.

كما شاركت شهد في معارض من أهمها معرض ريحانة الخاص بمبادرة حياة كريمة التابع للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.