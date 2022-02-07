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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 7-2-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف خبراء خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين، حيث توقعوا أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء تصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأضافوا أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 19 12
وادي النطرون 20 11
طنطا 20 10
شبين الكوم 20 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 19 09
السلوم 18 09
سيوة 19 08
بورسعيد 20 10
دمياط 19 10
الزقازيق 20 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 10
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 17 10
نخل 15 04
نويبع 21 14
طابا 16 11
كاترين 13 00
الطور 19 10
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 22 14
مرسى علم 23 11
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 20 07
أسيوط 20 07
سوهاج 21 08
قنا 24 08
الأقصر 24 09
أسوان 25 09
إدفو 24 08
أبوسمبل 24 08
الوادي الجديد 21 06
شلاتين 24 12
أبو رماد 24 12
حلايب 22 13
رأس حدربة 22 13
 

الطقس مصر الاثنين اخبار الارصاد اليوم

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