الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أنجح العلاقات العاطفية.. بحث جديد يؤكد: الصداقة تتحول إلى حب

علاقات الحب
علاقات الحب

هناك نوعان رئيسيان من العلاقات الحميمة في الحياة، فهناك العلاقة القائمة على الصداقة وأخرى على العاطفة أي الرومانسية، ففي بعض الأحيان يتحول أحدهما إلى الآخر.

تجاهلت الأبحاث النفسية، إلى حد كبير بدء العلاقة الرومانسية مع الأصدقاء أولاً، وركزت بدلاً من ذلك على الرومانسية التي تتطور بين الغرباء، وتركت العلاقات التي تحول فيها الصداقة إلى علاقة حب.

توصل تحقيق حديث إلى أن بدء العلاقات العاطفية مع الأصدقاء أولاً ليس شائعًا فحسب، بل يُفضل لانه أكثر نجاحًا وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع " psychologytoday" الخاص بعلم النفس.

تشير دراسة حديثة، أجراها باحثون من كندا، إلى أن المجلات والكتب المدرسية الشهيرة تميل إلى التركيز على الرومانسية التي تبدا بين الغرباء، لكن جزءًا كبيرًا من الأزواج الرومانسيين يبدأون كأصدقاء في البداية وتتحول إلى علاقة غرامية بعد ذلك، حيث يفضل العديد من الأشخاص الباحثين عن الحب أن تكون الصداقة أول طريق للرومانسية.

بحث الخبراء، في قواعد البيانات عبر الإنترنت عن دراسات حول بدء العلاقة، حيث أظهر تحليل البيانات أن 15 فقط من أصل 85 بنسبة 18٪ من الأوراق التي تمت مراجعتها قد ركزت على بدء العلاقات العاطفية بالصداقة اولاً.

هل يبدأ معظم الأزواج الرومانسيين كأصدقاء؟

لمعرفة مدى شيوع العلاقات الرومانسية بين الأصدقاء أولاً، أجرى الباحثون تحليلًا لسبع دراسات أجريت في مختبراتهم بين عامي 2002 و 2020.

وأظهرت النتائج أن معظم الأزواج الرومانسيين بدأوا كأصدقاء، حيث تراوحت النسبة المئوية للأزواج الرومانسيين من الأصدقاء أولاً من 40٪ إلى 73٪.

كما  أفاد 42٪ من الأصدقاء المتزوجين أولًا، أن لديهم علاقة أصدقاء مع مزايا مع الشخص الذي تزوجوه من خلال التفاهم وقلة المشكلات.

أكد الباحثون، أن أولئك الذين كانوا في علاقة رومانسية والذين كانوا أصدقاء في البداية أجابوا أيضًا على أسئلة حول طول صداقتهم ونواياهم الأصلية لبدء الصداقة.

دراسة الرومانسية دراسة حديثة علاقة حب العلاقات العاطفية

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