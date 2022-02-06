الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة المنصورة تستقبل وفود الطلاب المشاركين في ملتقى الصداقة

الطلاب
الطلاب

استقبل الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب وفود الطلاب المشاركة في ملتقى الصداقة الأول لشباب الجامعات الذي تنظمه إدارة ونادي الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب بالجامعة خلال الفترة ٧-١٠ فبراير ٢٠٢٢م تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

رافقه كل من الدكتور أحمد أنور العدل المشرف على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، الدكتورة داليا رسلان مدير برنامج اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب ورئيس لجنة الاستقبال بالملتقى، و الأستاذ محمد أبو النصر مدير عام المدن الجامعية بالجامعة، الأستاذة سحر العراقي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الأستاذ أحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب بكلية الآداب ورئيس لجنة الاستقبال بالملتقى.

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ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح التضامن الإنساني والدفاع عنها باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام، بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين ب٢٨ جامعة الذين يمثلون ٣٦دولة. 
يتضمن الملتقى أنشطة رياضية وترفيهية، نموذج محاكاة لجلسة واحدة لإحدى المنظمات الدولية تحت إشراف كلية الحقوق جامعة المنصورة من خلال تمثيل طلاب من كل دولة لدولتهم وطرح إحدى القضايا البيئية والتنمية الاقتصادية والمناخ للنقاش خلال الجلسة، نقل التراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة 
تحت إشراف كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، تنظيم ورش عمل عن التنوع الثقافي والحضاري بالتعاون مع المركز الثقافي الألماني.

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محمد عطيه جامعة المنصورة شئون التعليم ملتقى الطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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