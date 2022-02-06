وزيرة التضامن تفتتح 50 حضانة للطفولة المبكرة بالوادي الجديد

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل قليل، 50 قاعة حضانة للطفولة المبكرة بمحافظة الوادي الجديد، للأطفال من عمر يوم حتى 4 سنوات، والتي قامت مؤسسة مصر الخير بعمليات التطوير الهندسي والتجهيزات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار دعم وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير الحضانات في العديد من المحافظات لتقديم خدمة متميزة للاطفال في مرحلة الطفولة المبكرة فضلا عن استخدام أحدث الأساليب في بناء قدرات ومهارات العاملين بالحضانات، كذلك العاملين بالوحدات والإدارات الإجتماعية وفقا لأحدث الاستراتيجيات التربوية.

وحضر الافتتاح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والمهندس أحمد علي مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، ومحمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

من جانبه أشار محافظ الوادي الجديد، إلى التعاون الدائم مع مؤسسة مصر الخير بجميع المجالات لرفع العبء عن الفئات المستحقة وتحسين جودة الحياة، معرباََ عن شكره وتقديره لهذا الدور الذي تقوم به المؤسسة كشريك إستراتيجي في خطط و جهود التنمية على أرض المحافظة.

وأكد الزملوط، على التطلع لاستكمال المراحل القادمة من المشروع والذي يهدف إلى توفير بيئة تعليمية وتربوية ملائمة للأطفال وخاصة بالقرى والمناطق النائية بالمحافظة من خلال تطوير ورفع كفاءة دور الحضانات بها.

من جانبه قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن الحضانات التي تم تطويرها تقع في 8 قري بمركزي الخارجة وباريس، منوها أنه من المخطط استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير حضانات الطفولة المبكرة في باقي مراكز وقرى المحافظة.

وكشف رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، عن استهداف المؤسسة تطوير وتأهيل 200 قاعة حضانة بمحافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى قيام المؤسسة مسبقا بتطوير وافتتاح عدد 300 قاعة حضانة في 7 محافظات.

في سياق متصل، أعلن الدكتور علاء صادق مدير مشروع الطفولة المبكرة بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تقوم حاليا بتطوير 100 قاعة حضانة بمحافظتي أسيوط والدقهلية، منوها إلى أنه من المخطط افتتاحهم بنهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضح صادق أنه بذلك يصل إجمالي عدد قاعات الحضانات التي قامت مؤسسة مصر الخير بتطويرها بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي إلى 450 قاعة حضانة تقدم خدماتها التربوية والتعليمية لما يقارب من 7800 طفل في المرحلة العمرية تحت 4سنوات، موزعة على 113 قرية في 9 محافظات.