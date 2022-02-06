الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بالطابور.. توافد كثيف على ركن كتابة الخط العربي والزخرفة بجناح الأزهر الشريف

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد ركن كتابة الخط العربي والزخرفة بجناح الأزهر الشريف، زحام شديدا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتوافد على ركن كتابة الخط العربي والزخرفة العديد من المواطنين والذين اصطفوا في طابور واحد للحصول على أسمائهم مكتوبة بالخط العربي والزخرفة، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وانطلق  معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53،  الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي توليه إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا، حيث يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

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وائل لطفي

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