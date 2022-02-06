الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«مكافحة ظاهرة الذئاب المنفردة» أحدث إصدارات مرصد الأزهر

الذئاب المنفردة أحدث
الذئاب المنفردة أحدث اصدارات الأزهر

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب «ظاهرة الذئاب المنفردة - الصور والدوافع وسبل المكافحة»، من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، يتناول ظاهرة الذئاب المنفردة وكيفية مكافحتها.

يوضح المرصد في بداية الكتاب: ما هي الذئاب المنفردة؟ فيذكر أنهم أفراد لا ينتمون إلى تنظيم، لكنهم تشبعوا بالفكر المتطرف، واقتنعوا به واتخذوه منهجًا، ومن ثم يقومون بعمليات إرهابية ذات طابع فردي، هم من يخطط لها، ويحدد زمانها ومكانها وهدفها، وقد اتخذت هذه العمليات في السنوات الأخيرة أشكالًا مختلفة، منها عمليات دهس بالسيارات وعمليات طعن بالسكاكين وعمليات إطلاق نار على التجمعات، مما نشر الخوف والذعر والشك بين المواطنين؛ لأنها قد تكون سببًا في أن يشك الإنسان في أن كل من يقابله في الطريق يمكن أن يكون إرهابيًا، وكل سيارة أو وسيلة مواصلات يمكن أن تكون سلاحًا.

ويشير المرصد من خلال كتابه أن دوافع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الذئاب المنفردة، قد تكون بدوافع نفسية من التعصب العرقي أو سوء فهم التراث الديني في أصول العقيدة، لافتا إلى أن ظاهرة الذئاب المنفردة تنشط في أوقات ضعف التنظيمات المتطرفة في غالب الأمر.

وعن سبل مواجهة ظاهرة الذئاب المنفردة، يرى مرصد الأزهر - من خلال كتابه- أن المواجهة يجب أن تكون مسؤولية عالمية على كل الدول، فعلى العالم التضافر والوقوف جنبًا إلى جنب ووضع خطة محكمة ومنظمة قابلة للتجديد والتطوير اللازم على المستويات الفكرية والثقافية والاجتماعية والأمنية، وتعزيز الجانب الأخلاقي والديني المعتدل في نفس المواطن بدءًا من المؤسسات التعليمية؛ لترسيخ القيم الإنسانية النبيلة لاجتثاث كل أيديولوجيات التطرف من جذورها.

ويشتمل الكتاب على عدد من المباحث أبرزها: ما هي الذئاب المنفردة؟ ومتى ظهر هذا المصطلح؟ ملامح الخطاب الذي قدمه تنظيم داعش للذئاب المنفردة، دوافع الذئاب المنفردة، مزاعم الذئاب المنفردة، هجمات الذئاب المنفردة على بعض الدول، ذئاب منفردة تم تدريبهم على الإنترنت، هل تمثل الذئاب المنفردة تطورًا في الآلية الإرهابية؟ سبل المكافحة، رؤية مرصد الأزهر للحلول الإستراتيجية في سبل مكافحة الذئاب المنفردة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال.مكافحة ظاهرة الذئاب المنفردة أحدث إصدارات مرصد الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "ظاهرة الذئاب المنفردة - الصور والدوافع وسبل المكافحة"، من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، يتناول ظاهرة الذئاب المنفردة وكيفية مكافحتها.

يوضح المرصد في بداية الكتاب: ما هي الذئاب المنفردة؟ فيذكر أنهم أفراد لا ينتمون إلى تنظيم، لكنهم تشبعوا بالفكر المتطرف، واقتنعوا به واتخذوه منهجًا، ومن ثم يقومون بعمليات إرهابية ذات طابع فردي، هم من يخطط لها، ويحدد زمانها ومكانها وهدفها، وقد اتخذت هذه العمليات في السنوات الأخيرة أشكالًا مختلفة، منها عمليات دهس بالسيارات وعمليات طعن بالسكاكين وعمليات إطلاق نار على التجمعات، مما نشر الخوف والذعر والشك بين المواطنين؛ لأنها قد تكون سببًا في أن يشك الإنسان في أن كل من يقابله في الطريق يمكن أن يكون إرهابيًا، وكل سيارة أو وسيلة مواصلات يمكن أن تكون سلاحًا.


ويشير المرصد من خلال كتابه أن دوافع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الذئاب المنفردة، قد تكون بدوافع نفسية من التعصب العرقي أو سوء فهم التراث الديني في أصول العقيدة، لافتا إلى أن ظاهرة الذئاب المنفردة تنشط في أوقات ضعف التنظيمات المتطرفة في غالب الأمر.


وعن سبل مواجهة ظاهرة الذئاب المنفردة، يرى مرصد الأزهر - من خلال كتابه- أن المواجهة يجب أن تكون مسؤولية عالمية على كل الدول، فعلى العالم التضافر والوقوف جنبًا إلى جنب ووضع خطة محكمة ومنظمة قابلة للتجديد والتطوير اللازم على المستويات الفكرية والثقافية والاجتماعية والامنية، وتعزيز الجانب الأخلاقي والديني المعتدل في نفس المواطن بدءًا من المؤسسات التعليمية؛ لترسيخ القيم الإنسانية النبيلة لاجتثاث كل أيديولوجيات التطرف من جذورها.

ويشتمل الكتاب على عدد من المباحث أبرزها: ما هي الذئاب المنفردة؟ ومتى ظهر هذا المصطلح؟ ملامح الخطاب الذي قدمه تنظيم داعش للذئاب المنفردة، دوافع الذئاب المنفردة، مزاعم الذئاب المنفردة، هجمات الذئاب المنفردة على بعض الدول، ذئاب منفردة تم تدريبهم على الإنترنت، هل تمثل الذئاب المنفردة تطورًا في الآلية الإرهابية؟ سبل المكافحة، رؤية مرصد الأزهر للحلول الإستراتيجية في سبل مكافحة الذئاب المنفردة.


ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال.

مكافحة ظاهرة الذئاب المنفردة إصدارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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