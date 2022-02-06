«منتدي نوت» يناقش تحديات السينما في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

يناقش منتدى "نوت" لقضايا المرأة، الذي يعقد ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، العديد من القضايا الهامة التي تواجه المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بصفة خاصة، من بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصي استفادة للمرأة في مصر، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

وقالت الدكتورة عزة كامل، مديرة المنتدى ونائب رئيس مجلس أمناء المهرجان: تتزامن الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة مع إعلان الدولة المصرية أن 2022 هو عام "المجتمع المدنى"، وكان مهرجان أسوان من خلال "منتدى نوت" أول من تبنى قضايا المجتمع المدنى، مع التركيز على قضايا المرأة، ليس فقط كموضوعات، بل كحضور فعلى "لأفراد" المجتمع المدنى فى كل فاعليات المهرجان.

وأضافت الدكتورة عزة كامل: يهتم منتدي نوت هذا العام بتوضيح كيفية التحام الفن بالمواطنين والمجتمع المدنى، ولذلك قررت إدارة المهرجان أن تكون أغلب الفاعليات جزء من "منتدى نوت"، كما يناقش المنتدي هذا العام العديد من المحاور الهامة ومنها: "الفن وقضايا الصحة الإنجابية"، و"الصحة النفسية للنساء"، و"التحديات التى تقابل صانعات الأفلام"، و"كيف يرى صناع الأفلام واقع المرأة وكيف يوظفونه فى أفلامهم"، وكذلك عرض الإصدار الثالث من تقرير صورة المرأة فى السينما العربية".

وأشارت إلى أن منتدي نوت سيطلق في الدورة السادسة للمهرجان وثيقة للحماية من الإستغلال والإعتداء الجنسي، وسوف يوقع عليها ضيوف المهرجان والمتعاملين معه من الجنسين، إيمانا من المهرجان بأهمية حماية ضيوفه وكذلك المتعاملين معه، وكل العاملين والعاملات فى المؤسسة التى تدير المهرجان، وتهدف هذه السياسة إلى خلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف والإستغلال الجنسى يتمتع فيها العاملين والعاملات بالكرامة الإنسانية.