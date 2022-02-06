محافظ مطروح يكرم المحالين للمعاش بالديوان العام والمتميزين

كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، العاملين المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة ، وعدد من المتميزين بعدد من المجالات المختلفة من أبناء المحافظة تقديرا لجهودهم في خدمة المحافظة فى احتفالية نظمتها الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام وذلك بديوان عام المحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعددا مديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، والمكرمين وأسرهم.

وخلال الاحتفالية تم تكريم فتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة لبلوغه سن المعاش ومنحه درع المحافظة تقديرا لجهوده وتفانيه خلال فترة عمله .

وقدم محافظ مطروح الشكر للمحالين للمعاش الذين قضوا سنوات من العطاء، وأفنوا جهدهم وطاقاتهم من أجل خدمة المحافظة، مؤكدا على أن باب المحافظة مفتوح دائما لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم والحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط الجهاز التنفيذي جميعا كأسرة واحدة .

وحرص محافظ مطروح خلال الاحتفالية على تكريم عدد من النماذج المتميرة من أبناء المحافظة في عدد من المجالات تضمنت تكريم جمعية أبناء القبائل بمطروح لجهودهم المجتمعية المستمرة بالمحافظة ومشاركتهم الفعالة فى عدد من المبادرات الهادفة كمبادرة سلامة قلبك التى عادت بالنفع على أهالي مطروح.

كما كرم محافظ مطروح الفائزين من المنطقة الأزهرية بمطروح على مستوى الجمهورية فى عدد من المسابقات الرياضية و الدينية وتكريم المهندس علاء أحمد شلبى لجهوده فى إنارة كوبرى فوكة مؤكدا تقديم دعمه الكامل لكافة المتميزين بالمحافظة تقديرا لجهودهم و تحفيزا لهم على مواصلة العمل و الجد مما يعود بالنفع على أهالى مطروح و إعلاء إسم المحافظة فى كافة المحافل.

ومن جانبهم تقدم المكرمون بالشكر الي محافظ مطروح علي التكريم ولجهوده ودعمه المستمر لدفع جهود التنمية بالمحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مطروح .