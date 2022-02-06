وزير الخارجية اليمني يستعرض مع القائم بالأعمال الأمريكي مستجدات الأوضاع في بلاده

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، عدد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وكذلك مستجدات الأوضاع في اليمن، مندداً بالتصعيد العسكري المستمر الذي تقوم به المليشيات الحوثية.

وحذر وزير الخارجية اليمني من أن "الحوثيين" تقامر بأمن واستقرار المنطقة في عدد من الدول العربية ومنها اليمن، مؤكداً أن اعتداءاتهم الممنهجة ضد المدنيين والأعيان المدنية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية اليمنية.

وعلى صعيد آخر، استعرض بن مبارك التحديات التي تواجه عمل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والخدمي، مشيراً الى أنه في الوقت الذي حققت الحكومة والجيش الوطني نجاحات عدة بتحرير العديد من المناطق من سيطرة المليشيات الحوثية، فإن التحدي الحقيقي يكمن في إعادة تطبيع الأوضاع الخدمية والاقتصادية وهي المهمة التي تتطلب دعم الحكومة من قبل كافة الأشقاء والأصدقاء وبما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والذي سينعكس بشكل إيجابي على التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن .

من جهتها أعربت القائم بأعمال السفير الأمريكي، عن دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل يساعد على إنهاء الصراع في اليمن، مجددة دعم بلادها للحكومة الشرعية ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.