الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم الأحد 25300 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفق نشرته الإخبارية في صباح الأحد عن انخفاض طفيف في أحمال الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن أقصى حمل مسائي في الإنتاج، اليوم الأحد، يبلغ 25 ألفا و 300 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، يبلغ 25 ألفا و300 ميجاوات، مقابل 25 ألفًا 800 ميجاوات، أمس السبت، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

مرصد الكهرباء -‏‏ الأحد السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

«شبورة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

في اليوم قبل الأخير .. ننشر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

المتحف المصرى الكبير.. موقف الإنشاءات على مكتب «مدبولى»

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين