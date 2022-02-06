مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم الأحد 25300 ميجاوات

أفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفق نشرته الإخبارية في صباح الأحد عن انخفاض طفيف في أحمال الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأن أقصى حمل مسائي في الإنتاج، اليوم الأحد، يبلغ 25 ألفا و 300 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس السبت، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، يبلغ 25 ألفا و300 ميجاوات، مقابل 25 ألفًا 800 ميجاوات، أمس السبت، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.