الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحيل المتهمة بابتزاز «أماني» بالشرقية إلى المحاكمة الجنائية

ابتزاز
ابتزاز

أمرت نيابة جنوب الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إحالة الفتاة المتهمة في واقعة الابتزاز الإلكتروني لـ"أماني" ضحية الابتزاز الإلكتروني الجديدة بالشرقية، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإنشاء عدة حسابات وهمية استعانت خلالها باسم وصورة المجني عليها، بهدف تشويه صورتها وبث عبارات خادشة للحياء.

البداية كانت بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد محمد عمر، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بوحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن الشرقية، مفاده ورود بلاغ من فتاة تُدعى “أماني”، في الثانية والعشرين من عمرها، حاصلة على بكالوريوس تجارة باللغة الإنجليزية، مُقيمة في مدينة الزقازيق، بشأن تعرضها لـ ابتزاز إلكتروني واكتشاف وجود حساب وهمي باسمها وصورتها يستغل اسمها وينشر عبارات مسيئة وخادشة للحياء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن الشرقية لسنة 2021.

عقب تقنين الإجراءات توصلت تحريات الفنية لرجال وحدة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات إلى تحديد هوية المتهمة، التي تبين أنها تُدعى ياسمين أ ع م، مُقيمة بنطاق قسم شرطة أول الزقازيق.

تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بصحة الاتهام وما أسفرت عنه التحريات، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية.

جهات التحقيق عبارات خادشة للحياء المحاكمة الجنائية الابتزاز الالكتروني المتهمة حسابات وهمية

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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