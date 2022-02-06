«الدواء المصرية»: انتهاء البرنامج التدريبى الخاص بممارسات التصنيع الجيد

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بممارسات التصنيع الجيد "المستوى الأساسي"، وذلك انطلاقًا من دور الهيئة في تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية، وخاصة المرتبطة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي، الذي استمر على مدار ٩ أيام بمقر الهيئة بالهرم، يهدف إلى تقديم شرح تفصيلي لاشتراطات التصنيع الجيد، وتوضيح أهمية تطبيق الاشتراطات، وتأثيرها على نظام الجودة بمصانع الأدوية؛ لمواكبة التغيرات الحديثة، وتعزيز القدرة على المنافسة؛ لتقديم منتج ذو جودة عالية.

وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي جاء طبقًا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل، واستهدف البرنامج الصيادلة حديثي التخرج، وحديثي التعيين بمصانع الأدوية.

وتستهدف هيئة الدواء المصرية من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٢٠٣٠، والارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء، والعمل على توطين الصناعة في مصر.

وفى ذات السياق، عقدت هيئة الدواء المصرية، الأسبوع الماضى، الدورة التدريبية الخاصة بإجراءات السماح بتداول الأجهزة والكواشف المعملية المستوردة، والتي تهدف إلى تدريب الشركات على الاستيراد والسماح بتداول الأجهزة والكواشف المعملية.

وقالت الهيئة إن الدورة التدريبية ستعقد بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن الدورة مقدمة لممثلي شركات المستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أن الدورة بدأت من التاسعة والنصف صباحًا وتستمر حتى الثالثة ونصف مساءً، لافتة إلى أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد اختتمت فعاليات الملتقى الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر، والذي أقيم بمحافظة الأقصر، تحت عنوان: "انطلاقة جديدة لصناعة الدواء"، واستمر لمدة 3 أيام؛ تم خلالها عقد تسع جلسات، وورشتي عمل، وإلقاء خمسة وعشرين كلمة، وتنظيم أكثر من عشرين اجتماعا منفصلًا.



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