السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«منشأ كورونا» على طاولة مدير «الصحة العالمية» ورئيس الحكومة الصينية

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

بحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم، مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، التحقيق الذي لا يزال متعثرا حول منشأ فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن غيبرييسوس قوله في تغريدة: «يسعدني أن أكون التقيت رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، بحثنا كوفيد-19 وضرورة بذل جهد كبير على صعيد التوزيع المنصف للقاحات هذه السنة من أجل تلقيح 70% من سكان العالم، خلال زيارة إلى بكين بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022».

وتابع: «بحثنا كذلك ضرورة التعاون بشكل وثيق أكثر" لتحديد "أصول الفيروس بالاستناد إلى العلم والأدلة».

وتعد هذه أول زيارة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى الصين منذ يناير 2020، بعد بضعة أسابيع على الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في مدينة وهان.

فيروس كورونا منشأ الفيروس رئيس وزراء الصين مدير منظمة الصحة العالمية مباحثات ثنائية بكين

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