السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل الحكة علامة على الإصابة بسرطان الجلد؟

حكة الجلد
حكة الجلد

أكدت منظمة الصحة البريطانية أن سرطان الجلد ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي، الأمر الذي جعله يتقدم مركز في قائمة السرطانات الاكثر شيوعًا بين سكان العالم، وفقًا لما ذكرته صحيفة «the sun» البريطانية.

وأوضح الأطباء أنه يمكن أن تكون حكة الجلد واحدة من أولى علامات الإصابة بسرطان الجلد، ففي السطور التالية يسلط الخبراء الضوء على المرض الذي أصبح يشكل تهديد للكثيرين.

ما هو سرطان الجلد؟

سرطان الجلد عبارة عن مجموعة من الخلايا غير الطبيعية التي تتطور عادة في المناطق المعرضة لأشعة الشمس، ولكن يمكن أن يتشكل أيضًا في المناطق التي لا تتعرض لأشعة الشمس - على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا.

يحدث سرطان الجلد، عندما تتطور خلايا الجلد التالفة من أشعة الشمس، أو إذا كنت تعاني من عيوب وراثية، فهذا يعني أن خلايا الجلد تتكاثر بسرعة وتشكل أورامًا خبيثة.

ما هي أهم أعراض سرطان الجلد؟

عادةً ما تكون أول علامة على احتمال إصابتك بسرطان الجلد في شكل كتلة أو بقعة من الجلد متغير اللون لا تختفي بعد بضعة أسابيع، حيث تظهر الكتل السرطانية في معظم الأحيان بشكل أحمر وصلبة وتتحول إلى قرح، بينما تكون البقعة السرطانية مسطحة ومتقشرة.

هل حكة الجلد علامة على الإصابة بالسرطان؟

أكد الأطباء، أنه يمكن أن تكون حكة الجلد هي أول أعراض السرطان، قد يحدث بسبب تهيج الجلد المباشر، والمواد التي ينتجها الورم أو من خلال تراكم الأملاح الصفراوية، حيث يمكن أن تكون حكة الجلد أحد أعراض العديد من أنواع السرطان المختلفة وأمراض الجلد، لذلك يصعب التفريق بين كل نوع.

ولكن إذا كنت تعاني من حكة شديدة أو مطولة بدون سبب واضح، حتى إذا لم تظهر عليها علامات الإصابة بالسرطان، فيجب عليك زيارة الطبيب على الفور.

ما هو العلاج الفعال لسرطان الجلد؟

هناك أنواع مختلفة من العلاج اعتمادًا على تشخيصك الفردي ونوع السرطان الذي تعاني منه، حيث تعتبر الجراحة هي العلاج الرئيسي للأشخاص المصابين بسرطان الجلد غير الميلانيني، وينجح العلاج في تسعة من كل عشرة على الأقل.

وبالنسبة للأنواع الأخرى من سرطان الجلد، قد يشمل فريق رعايتك طبيب أمراض جلدية وجراح تجميل واختصاصي العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي بالإضافة إلى اختصاصي علم الأمراض.

أشعة الشمس السرطان سرطان الجلد الصحة العالمية حكة الجلد

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