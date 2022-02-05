برلماني: زيارة الرئيس السيسي للصين تعزز العلاقات الوثيقة بين البلدين

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية الصين بدعوة من الرئيس الصينى شى جين بينج، للحضور والمشاركة فى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، لها إيجابيات كثيرة وتأتى في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وتؤكد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والعلاقات الوثيقة القوية والتاريخية بين مصر و بكين، والذي يسهم في تعظيم المكاسب الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الزيارة لها أهميتها بالنسبة للعلاقات الوطيدة بين البلدين ودور مصر المحورى على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق المتوسط.

وأضاف " أبو زيد"، أن الزيارة تجسيد لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وإدراك صينى لأهمية مصر على الصعيدين العالمي والإقليمي ودورها المحورى المهم وأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ودورها العربى والأفريقى وما تشهده من نمو وتطور غير مسبوق ، خاصة أن مصر أصبح لها مكانة وثقل دولى واقليمى غير مسبوق بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودبلوماسيته الخارجية الناجحة.

وأشاد النائب أحمد أبو زيد بمباحثات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ولقاءاته مع رؤساء وقادة الدول على هامش تلك الزيارة والتي تعزز من قوة العلاقات والتعاون الشامل في مختلف المجالات وبحث عدد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.