السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

وكيل «تعليم دمياط» يوجه بمراعاة الدقة وعدم الاستعجال خلال تصحيح الامتحانات

الامتحانات
الامتحانات

تفقد اليوم، الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث بدأ اليوم أعضاء اللجنة أعمالهم في تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب، بمختلف المواد الدراسية.

 

وأكد "خلف" على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى، على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح "وكيل الوزارة"، أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

حالات الإعفاء والتخفيض

فى سياق منفصل تستعد وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة وكشفت الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم الفني، حالات الإعفاء والتخفيض طبقًا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 والقرار الوزاري رقم 218 لسنة 2018، والتي جاءت كالتالي:

الإعفاء من اللغات الأجنبية

أولًا: الطلاب المصريون، الذين كانوا يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية، يجوز إعفاؤهم من الامتحان فيها على النحو التالي:

-أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثاني الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية، والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوي، وفي هذه الحالة يقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من الامتحان فيها ويرفق الطلب بالإستمارة.

- عند نجاح الطالب يمنح شهادة الثانوية العامة ويكتب في خانة اللغة الاجنبية الثانية (معفي) ويخفض تبعا لذلك المجموع، بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.

ثانيا: الطلاب الوافدون، لهم الحق في الإعفاء من الامتحان في اللغة الاجنبية الاولى والثانية عند التقدم لامتحان الثالث الثانوي.

- الإعفاء من الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية:

-الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية والذين يلحقون بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر، يتم اعفاؤهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، وفي هذه الحالة تنطبق عليهم القواعد.

- الطلاب مزدوجو الجنسية لدولة غير ناطقة بالعربية، يجوز إعفائهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويتم عمل معادلة.

وكيل الوزارة محافظ دمياط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم دكتورة منال عوض مديرية التربية والتعليم الدكتورة منال عوض

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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