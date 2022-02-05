زوجتى بتشرب سجائر.. وأمين الفتوى يرد: «أصبر عليها واستحمل»

من الأسئلة التي تطرح بشكل كبير وتحظى باهتمام كبير من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى داخل مجموعات الفتاوى المعاصرة التي تهم المسلم، وتناقش مختلف أمور الحياة اليومية من زواج وطلاق ومعاملات وعبادات، فمن بين تلك الأسئلة المتكررة ما ورد من سائل يقول: «زوجتى تشرب السجائر وحاولت معها كثيرًا مرة بالنصح وأخرى بدخول الأهل ولكنها لم ترجع عن فعلها وأنا لا أحب هذا الأمر، فهل حرام عليا لو طلقتها؟».

من جانبه، رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء على هذه الفتاوى في مقطع فيديو مسجل له تم تداوله من أحد المتابعين قائًلا:" إن التدخين عادة محرمة شرًعا، فهو تبديد للمال، وتدمير للصحة، ولا خلاف في ذلك.

وأضاف: «الزوج الذي يشتكى من زوجته لأنها تدخين فاصبر عليها وانصحها، وماذا لو قبلتها على هذه الحالة!، فالزوجة أحيانَا تقبل الزوج وهو يدخن، فالتدخين معصية، ولكن اجتماعيًا لا نقبلها من المرأة ونعدها تجرأ، ولكن قد يبتلى بها الرجل والمرأة كذلك∙.

وأشار، إلى أنه من يحاول إنهاء الحياة الزوجية من أجل سيجارة خسارة عليه، فالشيشة والسيجارة في جانب، والحياة الزوجية في جانب فهذه مسألة خطيرة فبلاها السيجارة وأطيع زوجى، فلابد أن تراجع الزوجة نفسها، وكذلك الزوج يحاول أن يصبر عليها وينصحها مرارًا وتكرارًا.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.