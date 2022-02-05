الكشف الطبي المجانى لـ 2702 مواطن بقرى أسوان ضمن «حياة كريمة»

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لسلسلة القوافل الطبية للكشف والعلاج المجانى للمواطنين بقرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو ، وأيضاً قرية نجع الحجر بمركز دراو.

و تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن أعمال القافلة الطبية إستمرت لمدة يومان فى كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبى على عدد ( 2702 ) مواطن ومواطنة.

أشار إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالي.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى تفقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العمل.

وشدد عبد الكريم لطفى على ضرورة أن يتحرى المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، حتى يحصل كل طالب على حقه، مُشيدًا بالجهد المذول من قبل السادة المصححين.

وخلال هذه الجولة قام بتفقد الكنترول، وأشاد بالسرعة والإنضباط واثنى على النظام وطريقة العمل التى يسودها روح الفريق واصفًا إياهم (بخلية النحل) وطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتى يتم إعلان النتائج قريبًا وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الإنصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت اليوم، وأنه فور إنتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.