السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة قتيل مجهول الهوية بين الزراعات بقرية شكشوك فى الفيوم

جثة قتيل
جثة قتيل

عثر الأهالى بقرية شكشوك بمركز إبشواى بحافظة الفيوم، على جثة شاب قتيلا بين الزراعات بطريق عزبى اللواج المؤدى إلى عزبتى الزغيبى وأبوعيش، وتم إبلاغ قوات الشرطة التى حضرت لمكان الواقعة ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى إبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بعثور أهالى قرية شكشوك بمركز إبشواى على جثة شاب مجهول الهوية قتيلا على إثر طلقات نارية بأماكن متفرقة فى جسده وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين أن موقع الجثة بمدخل عزبة اللواج المؤدى إلى قريتى الزغيبى وابو عش، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

قرية شكشوك مركز إبشواى بحافظة الفيوم جثة شاب مستشفى إبشواى المركزى مدير أمن الفيوم

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