السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تحذر منافذ صرف المقررات من عقوبة عدم الالتزام بأسعار السلع الرسمية

سلع تمونيية
سلع تمونيية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة الغذائية، في صرف نحو 9 آلاف طن من السلع الأساسية إلى منافذ (جمعيتي، بقالي التموين، المجمعات الاستهلاكية)، وذلك من خلال 1500 مخزن على مستوى الجمهورية، وتشتمل على 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة.

وتواصل المنافذ التموينية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تتنوع ما بين (جمعيتي- بقالي التموين- المجمعات الاستهلاكية) صرف المقررات التموينية عن فبراير الجاري، لأصحاب البطاقات التموينية، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وخلال أيام العطلات الرسمية والإجازات.

وشددت وزارة التموين على جميع منافذها، بضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بصرف المقررات، سواء المتعلقة بالمواعيد أو الأسعار، محذرة من عقوبات رادعة في حالة عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساءً، وخلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة.

كما حذرت وزارة التموين منافذ صرف المقررات من عقوبة عدم الالتزام بأسعار السلع الرسمية لسلع المنظومة التموينية، وكذلك الحصص المحددة لكل فرد على البطاقة التموينية من السلع الأساسية، التي حددها التوجيه الوزاري رقم 24 الصادر العام الماضي، حيث حدد التوجيه الوزاري رقم 24 حصة شهرية من السلع الاستراتيجية التي تصرف للمواطن على البطاقة التموينية، بواقع 2 كيلو سكر، وزجاجة زيت طعام لتر أو 800 ملي، وبحد أقصي  4 زجاجات زيت لكل بطاقة مهما بلغ عدد مستفيديها، وكيلو أرز للبطاقة أقل من 4 أفراد، لتزيد إلى 2 كيلو للبطاقة التي بها 4 مستفيدين فأكثر.

وفي حال عدم رغبة صاحب المواطن في صرف مقرراته  من السلع الاستراتيجية، يمكنه الاختيار بحرية من قائمة المنظومة التي تضم الآن 26 سلعة، منها السلع الأساسية كالزيت والأرز والسكر والمكرونة، بالإضافة إلى الخل، الصلصة، الحليب الجاف، الجبن، مسحوق الغسيل، الشاي، المسلي الصناعي، البسكويت.

وشددت وزارة التموين على جميع منافذها التموينية، بضرورة الالتزام بصرف المقررات التموينية الشهرية للمواطنين بالأسعار الرسمية، ووفقًا للحصص المقررة لكل فرد دون إجبار المواطن على صرف سلع بعينها دون أخري، السكر بسعر 10.5 جنيه، والزيت بسعر 25 جنيهًا للتر، و800 ملي بـ21 جنيهًا، ويصرف الأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو.

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وائل لطفي

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