«بسبب بنطلون».. المؤبد للمتهم بإشعال النيران فى ابنه وزوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بمعاقبة م.ع.ع، عامل، بالسجن المؤبد، بتهمة قتل زوجته ونجله بعد إشعال النيران فيهما.

تعود الواقعة إلى القضية التي تحمل رقم 26319 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد، وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق في شقة سكنية وإصابة الزوجة وطفل صغير بحروق توفيا على إثرها.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية، وضباط قسم شرطة العامرية أول، إلى موقع الحادث، وتبين أن المتهم يدعى م.ع.ع، عامل خدمات، وأنه أشعل النيران في جسد زوجته وابنه، بعد وقوع مشادة كلامية بين المتهم زوجته ر.ص.ع، ربة منزل، بسبب عدم تجهيز بنطلون للخروج.

ودلت التحريات، أن المتهم أقدم على إحضار مادة سريعة الاشتعال عبارة عن بنزين، وسكبها على زوجته في وجود أبنائه، 5 سنوات و7 سنوات، فالتهمت النيران الزوجة والابن الأصغر، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن محاولات علاجهما باءت بالفشل، وتوفيا لتأثرهما بحروق شديدة في مناطق متفرقة بالجسد.