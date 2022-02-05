السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 11979 قضية سرقة تيار كهربائي

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية، وتمكنت من ضبط 11979 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وفي سياقٍ آخر، شنت الأجهزة الأمنية حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 700 لتر كلور معبأة داخل تانك – 300 لتر معطر ملابس معبأة داخل تانك دون ترخيص ودون بيانات وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد مصدرها، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع منظفات صناعية) كائن بدائرة مركز شرطة منية النصر.

كما تم ضبط (600 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة غير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير ومحظور تداولها وتصرف من خلال البطاقات الزراعية للحائزين بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام)، بحوزة (المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية كائن بدائرة مركز شرطة بني عبيد).

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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