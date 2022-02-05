الأزهر يعقد ملتقاه السنوى الثانى للخط العربى والزخرفة من 18 لـ 28 فبراير

يعقد الأزهر ملتقى ملتقاه السنوي الثاني للخط العربي والزخرفة، بالجامع الأزهر، في الفترة من ١٨ إلى ٢٨ فبراير 2022.

ومن المقرر أن يعقد الأزهر احتفالية على هامش المؤتمر لتكريم فناني الخط العربي والزخرفة، والمبدعين المتميزين من المشاركين في الملتقى، بجانب عقد ورش عمل ومحاضرات فنية وأثرية.

يأتي الملتقى ضمن مبادرات الأزهر الشريف للاحتفاء بالخط العربي، وبمناسبة اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية، كما يسعى الملتقى للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، وتنمية المجالات الفنية التي تتناول التصميمات والزخارف وطرق الكتابة التي تستعمل الحروف العربية.

ويهدف الملتقى إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية نشر ثقافة إتقان الخط العربي، وتشجيع الأجيال الشابة على تعلم الخط العربي وإتقانه، بالإضافة إلى التوعية بأهمية اللغة العربية ومكانتها العالمية، والارتقاء بمستوى جماليات الخط العربي، والزخارف والتصميمات.

في سياق آخر، تصدرت أعمال فنية للأزهر الشريف عبارة عن لوحات فنية مرسومة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية، والتي جذبت رواد المعرض.

وشملت هذه الأعمال لوحة فنية بالزيت للفنان علي نصير، معلم تربية فنية بمنطقة المنوفية الأزهرية، والذي أوضح أن هذه الوثيقة التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان هي علامة فارقة في تاريخ الإنسانية وأنه حرص على تقديم هذا العمل حبًا فيما يقدمه الأزهر للإنسانية.

كما قدم الفنان أسامة عبدالرحمن، معلم تربية فنية بمنطقة الشرقية الأزهرية، نحت ريليف مصنوع من خامة البوليستر، لتوثيق مبادرة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأمير والبابا فرنسيس يوم ٤ فبراير، مؤكدًا أن هذه الوثيقة فخر لكل إنسان ويجب الاعتزاز بها.

كما حرص الطالب سلمان الشيخ، طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، على تقديم لوحة فنية لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، مؤكدًا أن ما قاما به خطوة مهمة لدعم السلام، وأنه استغرق أربعة أيام متواصلة لرسم هذه اللوحة، حبًا في شيخ الأزهر وما يقدمه من خير للإنسانية جمعاء.