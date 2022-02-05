الاستماع لأقوال الناجية الوحيدة من مذبحة الزمالك

يستمع فريق من رجال مباحث القاهرة لأقوال الناجية الوحيدة من مذبحة الزمالك، والناجية من المذبحة المروعة التي شهدها أحد العقارات بمنطقة الزمالك وفيها - أقدم رجل على قتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته- هي حماة المتهم والتى أصيبت في الواقعة.

ودلت تحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في واقعة مذبحة الزمالك أن القاتل تخلص من زوجته وشقيقته وزوج شقيقته بالرصاص ثم أصاب حماته وأطلق طلقه على نفسه.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار وسقوط ضحايا بشارع طه حسين من أبو الفدا بمنطقة الزمالك.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وعثر على جثث رجل وزوجته وشقيقته وزوج شقيقته وبهم طلقات نارية، بينما حماته مصابة بطلق نارى بالكوع، وبمناقشتها قررت أن المتوفى الأول قتل المجني عليهم الثلاثة وأصابها ثم انتحر بالرصاص.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.