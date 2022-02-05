السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. جنايات طنطا تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية بسنت خالد

بسنت خالد
بسنت خالد

تنظر محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي بريك اليوم السبت، أولي جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني.

كان المحامي العام الأول لنيابة غرب طنطا  الكلية قد أحال القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، المتهم فيها كل  من "أ. م" 17 سنة محبوس طالب، و"م. ض" محبوس 21 سنة عامل، و"ا. ي" 20 سنة، و"ع. م" 19 سنة محبوس عامل، و"ع. م" 16 سنة محبوس طالب بالصف الثاني الثانوي، لأنهم في غضون عام 2021 بدائرة مركز كفر الزيات ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم، صورًا فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صورًا فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.

واعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والتي تنتهك خصوصية المجني عليها  دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل. 

وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا.

محكمة الجنايات قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني نيابة غرب طنطا الكلية كفر الزيات

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