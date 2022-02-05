السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمن ينددون بتصعيد كوريا الشمالية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

ندد أكثر من نصف أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا متوسط المدى وحذروا، في بيان مشترك، من أن مواصلة الصمت من جانب المجلس سيؤدي فحسب إلى تشجيع بيونجيانج.

ووصفت ثماني دول، وهي الولايات المتحدة وألبانيا والبرازيل وفرنسا وإيرلندا والنرويج والإمارات وبريطانيا واليابان، عملية الإطلاق التي جرت يوم الأحد بأنها "تصعيد خطير يؤدي إلى مزيد من
زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وعلى صعيد آخر ، بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتهنئته بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وتسليط الضوء على العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم قال في الرسالة إن "الافتتاح الناجح لأولمبياد بكين الشتوية على الرغم من الأزمة الصحية العالمية والظروف القاسية غير المسبوقة هو نصر عظيم آخر حققته الصين الاشتراكية".

كما سلط كيم الضوء على "العلاقات القوية" بين كوريا الشمالية والصين في رسالته وتعهد "بتطوير العلاقات بشكل مطرد إلى مرحلة جديدة عالية".

وقال كيم: "لقد تم تعزيز العلاقات بين كوريا الديمقراطية والصين إلى علاقات استراتيجية راسخة لا يمكن أبدا أن يكسرها أي شيء في النضال من أجل الدفاع عن القضية المشتركة ودفعها قدما، وقد عزز الحزبان وشعبا البلدين الوحدة والتعاون في جميع المجالات. بما تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة ".

ومن المقرر أن تقام مراسم افتتاح المنافسات التي تستمر خلال الفترة من 4-20 فبراير في العاصمة الصينية بوقت لاحق من اليوم، على الرغم من أن كوريا الشمالية لم تشارك في الألعاب الشتوية بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق مشاركتها، وفقا لما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونج يانج.

أمن مجلس الأمن كوريا الشمالية الشمالى مالي الامن الية كوريا تصعيد دون أعضاء مجلس الأمن نصف شمال

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وائل لطفي

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