ذكرى ميلاد برنس الشاشة.. فاروق الفيشاوي نجم الأدوار المركبة

تحل غدًا ذكرى ميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوي، حيث ولد في الخامس من فبراير عام 1952بأحد قرى "سرس الليان" بمحافظة المنوفية، و يعتبر من عمالقة الفن في السينما المصرية، حتى تاريخ وفاته بسبب سرطان القولون في 25 يوليو عام 2019.

ويعد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من النجوم الذين جسدوا الكثير من الأعمال المختلفة والمركبة أيضًا ففي التقرير التالي نرص أبرز الأعمال التي باتت عالقة في الأذهان.

الجراج:

يعتبر فيلم الجراج من الأعمال المميزة للنجم فاروق الفيشاوي، والذي عرض في 11 من ديسمبر عام 1995، حيث جسد دور "سايس" أخرس حيث يقاوم بمساعدة الفنانة نجلاء فتحي في تربية أولادها بعد سوء معاملة زوجها.

الكف:

يعد فيلم الكف، من الأفلام الشهيرة للراحل فاروق الفيشاوي، فهو يحكي قصة شاب يؤمن والده بقراءة "الكف" ويخشى علية من الزواج إعتقادًا بأن الزواج سيتسبب في موته، الفيلم من بطولة فريد شوقي، أثار الحكيم، مديحه يسري.

شارع السد:

فيلم شارع السد من الأعمال التي لا تنسى للنجم فاروق الفيشاوي، حيث يكى قصة شاب يعمل جاء من الريف باحثًا عن فرصة للعمل بشارع السد، وتتوالي الأحداث حول اشتراكه في تهريب مواد تموينية غير صالحة، الفيلم من بطولة شريهان، عايدة عبد العزيز.

التحويلة:

من الأفلام المحورية للنجم الراحل فاروق الفيشاوي، حيث جسد فيه دور ضابط شرطة يحقق في اختفاء عامل تحويلة والذي كان يجسد دوره النجم نجاح الموجي.

حنفي الأبهة:

من الأعمال الكوميدية، حيث شارك النجم فاروق الفيشاوي البطولة مع الزعيم عادل إمام، حيث جسد فيه دور ضابط شرطة يقوم بحراسة مسجل خطر من أجل الوصول للعصابة الكبيرة.

المشبوه:

لم يكتفي النجم الراحل بأدوار رجال الآمن، ففي فيلم المشبوه جسد دور ضابط شرطة، يطارد مسجل خطر والذي قام بدوره النجم عادل إمام، شاركته في البطولة الراحلة سعاد حسني، حيث يعتبر من روائع السينما المصرية.