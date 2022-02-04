فردوس عبدالحميد: «زوار معرض الكتاب يثبت أن الشعب المصرى محدش يقدر عليه»

قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إن زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب اليوم يثبت أننا شعب محب للثقافة و"شعب محدش يقدر عليه"، مشيرة إلى أنها ظلت ساعة ونصف أمام بوابة دخول معرض الكتاب بسبب الازدحام الشديد.

وأضافت" عبدالحميد" خلال ندوة "عصر من الإبداع" بالقاعة الرئيسية ببلازا ١ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ٥٣، أن بداية عملها بالفن جاءت بالصدفة عندما قرأت إعلان فى إحدى الصحف المصرية بقبول المعهد العالى للفنون المسرحية دفعة جديدة للفتيات وتقدمت وبالفعل تم قبولها على دفعة من ٦٠٠ فتاة.

وطالبت فردوس عبدالحميد الأسر المصرية بالاهتمام بأبنائهم ودعم مواهبهم مثلما فعل والدها معها ودعمها للعمل بالفن، خاصة أنها كانت خجولة فى مرحلة التقدم لدراسة المسرح.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبدالتواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

وتوافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب بغرض اقتناء العديد من الكتيبات، وحرص جميع الوافدين على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الطبية خلال التجول بالمعرض.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي توليه إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا، حيث يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة.

ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، الذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين الذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.