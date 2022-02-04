سيدة بكفر الشيخ تستغيث: «أتعرض للابتزاز الجنسى وخايفة على ولادى» (فيديو)

واقعة مؤسفة جديدة من جرائم الابتزاز الإلكتروني تشهدها محافظة كفر الشيخ وتحديدا في قرية "العالي" التابعة لمركز مطوبس، إذ تخضع حاليا ربة منزل وأم لطفلين لابتزاز وتهديد من شخص مجهول بنشر صور خاصة لها بعد سرقتها أو أن تمارس الرذيلة معه.

وتسرد السيدة - التي رفضت ذكر اسمها ونكتفي بنشر الأحرف الأولي " أ . ح " - تفاصيل التهديدات التي تتعرض لها خلال حديثها مع "الدستور" قائلة: أبلغ من العمر 23 عاما ولدي طفلان أحدهما 4 سنوات والآخر عمره سنتين وكنت أعيش مع زوجي ولكن هو قرر السفر للعمل بالخارج ومع كثرة غيابه عني لوقت طويل كنت أتواصل معه عبر الفيسبوك ونتحدث عليه وكنت أيضا أقوم بإرسال صور خاصة جدا لزوجي خلال المحادثات، وفي يوم ما فوجئت باختراق حسابي على الفيسبوك من قبل شخص مجهول.

وتابعت: قمت على الفور بغلق الحساب الخاص بي بعدما تأكدت من أن هناك شخصا آخر يطلع على محادثاتي، وبعد ذلك فوجئت بشخص مجهول يرسل لي صوري الخاصة التي كنت أرسلتها لزوجي في محادثاتي معه، ويهددني بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة الجروبات الخاصة بقريتي من أجل فضحي والتشهير بي إن لم أوافق أن أمارس الرذيلة معه، فقمت على الفور بإبلاغ زوجي بما حدث وعلى الفور أكد وقوفه معي لأنه يعلم أن هذه الصور قمت بتصويرها لنفسي من أجله هو .

وأضافت: حاليا يقوم هذا الشخص المجهول بمطاردتي من حسابات وهمية على الفيسبوك من أجل تهديدي بالفضيحة بتلك الصور بل وصل به الأمر إلى الضغط على أولادي قائلا : عيالك هيضيعوا وهيتفضحوا لما يكبروا وبيتك هيتخرب لما أنشر الصور وإن مارستي معي الرذيلة لن أنشر تلك الصور وبذلك ستكتبي النجاة لنفسك وأولادك من الضياع"، وحاليا أن في تهديد وابتزاز شديد وتخويف من هذا الشخص طيلة الـ 10 أيام الماضية وحتى الآن وأعيش في جحيم ولا أستطيع النوم.

ووجهت السيدة " أ . ح " استغاثة ومناشدة لكافة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية بسرعة التدخل من أجل القبض على هذا الشخص المبتز ووضع حد لمعاناتها والتهديدات التي تتعرض لها هي وطفليها.