«3 أمتار».. انطلاق الحفر اليدوى الأفقى لإخراج الطفل ريان

نقلت وسائل إعلام مغربية عن فرق الإنقاذ، اليوم، إن عملية الحفر اليدوي الأفقي ستكون لـ3 أمتار، مشيرين إلى البدء في عملية الحفر اليدوي الأفقي للوصول إلى الطفل ريان.

وقال مسئول في فريق إنقاذ الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 مترًا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة.

وذكر المسئول في فريق الإنقاذ، سعيد أدكوج، أن الطفل ريان باقٍ على قيد الحياة، مضيفًا: «نقوم بإمداده باستمرار بالأكسجين».

وتابع: «نستعد حاليًا لتوصيل أنابيب بطريقة أفقية لإخراج الطفل ريان، والجهود وصلت إلى مراحل حاسمة نظرًا للمخاوف من انجراف التربة».